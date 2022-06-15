تأجيل محاكمة 18 مصريا وأجنبيا لجلبهم المخدرات إلى البلاد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة وذلك لجلبهم مواد مخدرة بغرض تهريبها داخل البلاد، لجلسة 21 مايو لاستكمال المرافعة.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين "عليان. س، وشهرته عيد سالم، 50 عاما، عامل زراعي»، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهي ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، "أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت"، "محمد. ع، 24 عاما، هارب"، "يوسف. ع، 21 عاما، هارب"، "محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي"، "رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي"، "راضي. س، 42 عاما، سائق"، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وأخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل"، "عبدالعزيز. ع، 15 عام طالب، وأخر أجنبي، 55 عاما، منجد".

وقيام كل من "أيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية"، "عبدالله. إ، 18 عاما، غفير"، "حسن. م، 25 عاما، طالب"، لقيامهم في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر، ألفوا عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا "بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش"، فضلا عن حيازتهم واحرازهم ذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.