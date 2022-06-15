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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تأجيل الزيادة للمرة الثالثة.. أسعار شرائح الكهرباء حتى يناير 2023

تأجيل رفع أسعار كهرباء
تأجيل رفع أسعار كهرباء

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تُقرر فيها القيادة السياسية تأجيل قرار تأجيل تطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة، حيث بدأ الأمر منذ يوليو 2014، لتكن هذه هي المرة الرابعة لتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطنين.

وكان من المفترض أن يتم تطبيق قرار زيادة أسعار الكهرباء في مطلع شهر يوليو المقبل، إلا أن الحكومة المصرية قررت تأجيل هذا القرار لمدة 6 أشهر، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار دعم المواطنين وتحمل الدولة العب الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري.

برلمانية: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يعبر عن إحساس الرئيس بالمواطن

مدبولي: تأجيل زيادة الكهرباء لمدة 6 أشهر يحمل الدولة 10 مليارات جنيه

قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، عن قرار تاجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، ليتم تطبيقها في يناير 2023، حيث قال إن تسعير الكهرباء يعتمد على مدخلات الانتاج وأهمها الغاز والوقود حيث أن تسعير الوقود الذي تم اتخاذ عليه تسعير الكهرباء كان سعر الدولار القديم بواقع 15.7 جنيه والزيادة على الدولار الذي وصل 18.6 جنبه يكلف الدولة 16 مليار جنيه في السنة.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن هناك دعمًا للشرائح الاولى الأقل استهلاكًا، وكان التحريك المقرر له على مدار هذا العام قيمته 4 مليار جنية أي أن الدولة تتحمل في العام 20 مليار جنيه، وقرار الإجراء لمدة 6 أشهر يحمل الدولة نصف هذا الرقم بواقع 10 مليار جنيه.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

زيادات في أسعار الكهرباء تم تأجيلها 

  • في يوليو 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي كان أقرها مجلس الوزراء منذ يوليو 2014، حتى يتم تطبيقها في يوليو 2015، على أن ينتهي تطبيق الدعم نهائيًا في يوليو 2019.، إذ تحملت الدولة ما يقرب من 22 مليار جنيه في ذلك الوقت.
  • للمرة الثانية في يوليو 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق الزيادة الثانية خلال هذا العام مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل
  • بسبب انتشار فيروس كورونا خلال عام 2019، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثالثة بمدة خطة رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 5 سنوات، لتنتهي في يوليو 2024.
  • أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن قرار تأجيل تطبيق أية زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر ليتم تأجيلها للمرة الثالثة وتطبيقها في يناير 2023، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الدولة العبء عن المواطن المصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسعار شرائح الكهرباء المستمر في تطبيقها حتى يناير 2023

  • الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلوات - 48 قرشًا
  • الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات - 58 قرشًا
  • الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات - 77 قرشًا
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات - 106 قرش
  • الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات - 128 قرشًا
  • الشريحة السادسة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات - 128 قرشًا
  • الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من 1000 - 145 قرشًا، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وفي يوليو المقبل يكون قد ثبت سعرها كما هو منذ ثلاث سنوات.
زيادة اسعار الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

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