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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد السبكي: منتدى التمويل الصحي السادس بواشنطن فرصة للبحث عن شراكة جديدة

صدى البلد

توجه اليوم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ضمن وفد مصري رفيع المستوى، إلى واشنطن للمشاركة في منتدى التمويل الصحي السنوي السادس الذي يعقده البنك الدولي، تحت عنوان "تمويل الرعاية الصحية الأولية _ الفرص على الهوامش"، والمنعقد بالمقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 14 وحتى 16 يونيو 2022.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن الوفد المصري رفيع المستوى يضم أيضًا كلًا من الدكتورة مي فريد، مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الاستراتيجية ومعاون أ.د. وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأضافت أنه يتم انعقاد منتدى التمويل الصحي السادس "6th annual health financing forum"، بحضور عدد كبير من وزراء الصحة والمالية وعدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات اقتصاديات الصحة والتمويل الصحي.

وتابعت: أن المنتدى يرتكز على مناقشة العديد من الموضوعات أهمها "زيادة تمويل خدمات الرعاية الصحية الأولية وأهميتها في تقوية وتعزيز الأنظمة الصحية للدول، نظم الدفع الخاصة بالرعاية الصحية الأولية، كيفية تعزيز الرعاية الصحية الأولية كنواة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، منظومة الأدوية والمستلزمات واللقاحات داخل المنشآت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية"، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التمويل الصحي فيما بعد كورونا، وكذلك استعراض تجارب 4 دول "مصر، إندونيسيا، نيجيريا، الكونغو" في الإصلاح الصحي الشامل.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن منتدى التمويل الصحي السادس سيكون فرصة للبحث عن فرص شراكة جديدة ودعم لجهود النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومنها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى تعزيز وتوسيع تقديمات الرعاية الصحية الأولية العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للحفاظ على الصحة العامة للمصريين.

وأضاف، أنه من المقرر مشاركة الوفد الممثل لجمهورية مصر العربية بالعديد من الجلسات النقاشية للمنتدى لتبادل الخبرات والمعرفة واستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة، وكذا استعراض نظم الدفع مقابل الخدمات المستحدثة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب عقد مائدة مستديرة ضمن فعاليات المنتدى لدعوة الممثلين المشاركين عن دول العالم المختلفة للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة في تطبيق التأمين الصحي الشامل وأثرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تحفيز الشراكات الدولية المختلفة مع كبرى الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بالشأن الصحي لاستمرارية النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتشجيع مناخ الاستثمار بها، مثمنًا دعوة البنك الدولي للمشاركة بالمنتدى، مشيرًا إلى أنه أحد شركاء التنمية الدوليين لنجاح تجربة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر.

كما أنه من المقرر، مشاركة الدكتور أحمد السبكي، كمتحدثًا رئيسيًا، بإحدى الجلسات النقاشية لهذا المنتدى تحت عنوان (تطبيق الرعاية الصحية الأولية من المنظور الشامل)، غدًا الخميس 16 يونيو 2022.

الصحية الصحة الرعاية الصحية واشنطن يونيو الوفد المصري لـتأمين الصحي الشامل

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