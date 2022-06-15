بصورة أبيض وأسود .. إطلالة جذابة لـ تارا عماد عبر انستجرام

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد متابعيها صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت تارا عماد الأنظار بإطلالة جذابة بصورة ابيض و اسود ، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.