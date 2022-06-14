من مدريد.. تارا عماد تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بأطلالة أنيقة مميزة من مدريد، حيث ارتدت فستان باللون الأصفر وفوقه معطف من نفس اللون، ولاقت اطلالتها تفاعل واعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.