قبل بيعها بأزيد من سعرها.. ضبط مدير مخزن بحوزته 15 طن سلع غذائية بالقليوبية

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها .



تمكنت جهود الحملات من ضبط 15٫86 طن "مكرونة – دقيق أبيض – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المديرة المسئولة عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.