عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض رحلة مصر عبر العالم في لندن

صدى البلد

افتتح السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية بلندن، معرض المكتب الثقافي المصري بلندن بعنوان "رحلة مصر عبر العالم" برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، والسفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية بلندن.

جاء ذلك بحضور رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن لفاعليات المعرض، ودينا السيوفي، وجمال جبر، وخالد الغزالي، والذين شاركوا بمجموعة من اللوحات المعبرة عن الثقافة والشخصية المصرية.
 

دار الشروق تعلن صدور رواية بار ليالينا للكاتب أحمد الفخراني

الثلاثاء المقبل.. مختبر السرديات ينظم ندوة لمناقشة بين عالمين وكفتاة قروية

السبت.. عز الدين نجيب يفتتح معرض مختارات عربية بجاليري ضي

الجمعة.. الكاتب العراقي سنان أنطون يناقش أعماله بفرع تنمية المعادي



فن مصري

وأوضحت الدكتورة رشا كمال أن المعرض يأتي في إطار خطة النشاط الثقافي التي يقوم بها المكتب الثقافي المصري بلندن، بهدف التعريف والترويج للثقافة والحضارة المصرية، وتقديم صورة واقعية لما تتميز به ثقافة وتقاليد مصر والتي تشبه بوتقة تنصهر فيها ثقافات وتقاليد متعددة لخلق صورة رائعة وعقلية تتبنى أفكارًا جديدة ومتطورة.

وأضافت أن المعرض تم تنظيمه بهدف إبراز الفن المصري في عشرينات القرن الماضي، تلك الحقبة الغنية التي تشكلت فيها ملامح الدعوة للقومية المصرية عبر فضاء اللوحات ويأتي المعرض ضمن فعاليات الاحتفاء بعشرينات القرن العشرين.

وركزت على ما تحمله الشخصية المصرية من جوانب انسانية مبدعة جعلتها عنصر فريد عبر العصور، مشيرة إلى دور الفن في جمع الثقافات والحضارات بنسيج واحد ومتسق يعبر عن الوحدة مع الاختلاف في آن واحد مع تباين المعايير الاجتماعية.

ولفتت إلى لدور النفسي الذي يقوم به الفن لدى بعض المهنيين في الابتعاد عن ضغوط الحياة، وتأثيره الفعال في تخفيف آثار التوتر والقلق فضلاً عن تحفيز اللياقة العقلية والادراكية.

شهد المعرض إقبالًا من المهتمين بالفن والثقافة المصرية، وحضور عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة وعدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى من الجانب الإنجليزي المهتمين بالشأن المصري، وعدد من السادة السفراء والمستشارين الثقافيين بالسفارات الأجنبية والعربية والإفريقية بلندن.

وعبرت لوحات المعرض عن مزيج انتقائي مستوحى من مصادر ثقافية مختلفة مثل الموسيقى والأدب والفن من خلال عيون الفنان المصري والذى عبر عن حضارة عريقة متصلة الحلقات تفاعل معها الإنسان المصري وتركت في عقله ووجدانه بصماتها بل وكانت بصماتها حاضرة في تاريخ الإنسانية.

معرض رحلة مصر عبر العالم لندن السفير شريف كامل الفن المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر ​​الدولار عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.. هكذا ستتأثر الدول العربية

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

موضوعات متعلقة

دار الشروق تعلن صدور رواية بار ليالينا للكاتب أحمد الفخراني

الثلاثاء المقبل.. مختبر السرديات ينظم ندوة لمناقشة بين عالمين وكفتاة قروية

السبت.. عز الدين نجيب يفتتح معرض مختارات عربية بجاليري ضي

بالأسماء.. إعلان الفائزين بجوائز مسابقة رموز القرية المصرية بقصور الثقافة

الجمعة.. الكاتب العراقي سنان أنطون يناقش أعماله بفرع تنمية المعادي

دار الشروق تطرح قريبا الأعمال القصصية الكاملة للأديب إبراهيم عبد المجيد

لعبة وحدوتة لليوم الثاني في نوادي مسرح الطفل بثقافة المنيا

شريف بكر: قيمة أي جائزة أنها بتخلينا نكمل الطريق

ترشيحاتنا

ميدو يشيد بقرار الأهلي باستبعاد ديانج أمام إيسترن كومباني|فيديو

ميدو يعلنها: إقالة إيهاب جلال خلال ساعات من تدريب المنتخب |فيديو

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الأول والثاني الثانوي تم إلكترونيا دون تدخل بشري|شاهد

هاني حتحوت: مصطفى شوبير مظلوم إعلاميا وفوز الأهلي مهم قبل لقاء الزمالك..فيديو

الكرملين : العلاقات بين روسيا وأمريكا عند نقطة الصفر

الوزراء : الدولة ستتحمل 4 مليارات جنيه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

فيديو

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

مد أوروبا بالغاز المصري.. توقيع مذكرة تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي |فيديوجراف

إنتاج الهيدروجين ودعم مواجهة أزمة الغذاء.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

يحتاج جراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد الحلو |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ