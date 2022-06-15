افتتاح معرض رحلة مصر عبر العالم في لندن

افتتح السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية بلندن، معرض المكتب الثقافي المصري بلندن بعنوان "رحلة مصر عبر العالم" برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، والسفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية بلندن.

جاء ذلك بحضور رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن لفاعليات المعرض، ودينا السيوفي، وجمال جبر، وخالد الغزالي، والذين شاركوا بمجموعة من اللوحات المعبرة عن الثقافة والشخصية المصرية.







فن مصري

وأوضحت الدكتورة رشا كمال أن المعرض يأتي في إطار خطة النشاط الثقافي التي يقوم بها المكتب الثقافي المصري بلندن، بهدف التعريف والترويج للثقافة والحضارة المصرية، وتقديم صورة واقعية لما تتميز به ثقافة وتقاليد مصر والتي تشبه بوتقة تنصهر فيها ثقافات وتقاليد متعددة لخلق صورة رائعة وعقلية تتبنى أفكارًا جديدة ومتطورة.

وأضافت أن المعرض تم تنظيمه بهدف إبراز الفن المصري في عشرينات القرن الماضي، تلك الحقبة الغنية التي تشكلت فيها ملامح الدعوة للقومية المصرية عبر فضاء اللوحات ويأتي المعرض ضمن فعاليات الاحتفاء بعشرينات القرن العشرين.

وركزت على ما تحمله الشخصية المصرية من جوانب انسانية مبدعة جعلتها عنصر فريد عبر العصور، مشيرة إلى دور الفن في جمع الثقافات والحضارات بنسيج واحد ومتسق يعبر عن الوحدة مع الاختلاف في آن واحد مع تباين المعايير الاجتماعية.

ولفتت إلى لدور النفسي الذي يقوم به الفن لدى بعض المهنيين في الابتعاد عن ضغوط الحياة، وتأثيره الفعال في تخفيف آثار التوتر والقلق فضلاً عن تحفيز اللياقة العقلية والادراكية.

شهد المعرض إقبالًا من المهتمين بالفن والثقافة المصرية، وحضور عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة وعدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى من الجانب الإنجليزي المهتمين بالشأن المصري، وعدد من السادة السفراء والمستشارين الثقافيين بالسفارات الأجنبية والعربية والإفريقية بلندن.

وعبرت لوحات المعرض عن مزيج انتقائي مستوحى من مصادر ثقافية مختلفة مثل الموسيقى والأدب والفن من خلال عيون الفنان المصري والذى عبر عن حضارة عريقة متصلة الحلقات تفاعل معها الإنسان المصري وتركت في عقله ووجدانه بصماتها بل وكانت بصماتها حاضرة في تاريخ الإنسانية.