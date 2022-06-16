بالأسماء.. إصابة ٥ أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

إصابة ٥ أشخاص أثر حادث تصادم موتوسيكل فى موتسكيل آخر بكفر عوينة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ‏وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود المركزى . ‏

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين ‏بكفر عوينة مركز إيتاى البارود ، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من :

١- محمد هشام عويس 20 سنة ،نكلا العنب إيشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قاطعى بالجبهة .

٢- محمود هشام عويس 12 سنة ،نقلا العنب جرح قطعي بالشفاة و كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

٣- محمود عاطف مزروع 13 سنة نكلا العنب ، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

٤- محمد نور النجار كفر خضير ، ٢٠سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

٤- صلاح محمد فرج ١٨سنة كفر خضير كدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وجاري تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.