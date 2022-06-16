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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة ٥ أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

صدى البلد

إصابة ٥ أشخاص أثر حادث تصادم موتوسيكل فى موتسكيل آخر بكفر عوينة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ‏وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود المركزى . ‏

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين  ‏بكفر عوينة مركز إيتاى البارود ، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من : 
١- محمد هشام عويس 20 سنة ،نكلا العنب إيشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قاطعى بالجبهة .
٢- محمود هشام عويس 12 سنة ،نقلا العنب جرح قطعي بالشفاة و كدمات  وسحجات متفرقة بالجسم. 
٣- محمود عاطف مزروع 13 سنة نكلا العنب ، كدمات  وسحجات متفرقة بالجسم . 
٤- محمد نور النجار كفر خضير ، ٢٠سنة كدمات  وسحجات متفرقة بالجسم .
٤- صلاح محمد فرج ١٨سنة كفر خضير كدمات  وسحجات متفرقة بالجسم .

وجاري تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة لهم وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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