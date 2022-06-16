أحترم رأي المعترضين على أصحاب ولا أعز.. شاهد أبرز تصريحات إياد نصار

تصدّر الفنان إياد نصار، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استضافته في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، ونستعرض لكم أبرز تصريحاته من خلال التقرير التالي:

حيث علق الفنان إياد نصار علي استضافته في مسلسل الكبير أوي6، قائلاً "كانت تجربة حلوة واستمعت جدًا بيها.. ولما مدير أعمالي قالي مطلوب منك انك تصور في حلقة في مسلسل الكبير أوي6.. فعجبتني الفكرة أوي وحبيت أنفذها".

وأضاف "نصار" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه لم يشارك في أعمال كوميدية من قبل ولكن أراد أن يشارك في هذا العمل الفني الرائع، مشيرا إلى أن عندما جاءته الحلقات وقام بقراءتها ضحك كثير.

وتابع إياد نصار أن مهرجان المزاريطة كان مختلفا ومضحكا جدا لانه قدم كل شيء بمنتهي البساطة وبدون تكاليف كما يحدث في المهرجانات الأخرى.

وقال الفنان إياد نصار إنه مؤمن جدا بتحمل تبعات أي عمل فني قام به، معبرا "انت عملت عمل فني ولازم تتقبل رد فعل الجمهور عليك أيا كان الرد".

وأضاف "نصار" خلال حواره التليفزيوني، أن هناك أشخاصًا رفضوا فكرة فيلم "أصحاب ولا أعز" ولكنه يحترم آراءهم جدا ولا بد من الاستفادة من آرائهم.

وتابع إياد نصار أنه رأي جزء معين من فيلم "أصحاب ولا أعز" ولم ير الجزء الذي استفز بعض المشاهدين وهذا كان سوء تقدير منه.

قال الفنان إياد نصار إن تجربة مسلسل الجماعة كانت تجربة من التجارب الهامة جدا التي قام بها وقامت بعمل نقلة في حياته على كافة المستويات وخاصة على خط التطور المهني له.

وأضاف "نصار"، أن دوره في مسلسل الجماعة أثر عليه على المستوى الفكري أيضا، مشيرا إلى أن شعر أنه كبر 10 سنوات من الثقافة في وقت قصير.

وتابع إياد نصار أن مسلسل الجماعة كان مهمًا جدا لأنه كان يتكلم عن تأسيس جماعة مازالت تؤثر علينا جميعا حتى وقتنا الراهن، موضحا أن المسلسل تناول فترة زمنية شائكة من جوانب عديدة.

قال الفنان إياد نصار إنه تواصل معه بيتر ميمي وقال له إنه يريده أن يشارك معهم في مسلسل الاختيار ٣ في دور الشهيد محمد مبروك.

وأضاف "نصار" ، أنه شارك في الجزء الأول في مسلسل الاختيار في دور الشهيد المنسي، مشيرا إلى أن بيتر ميمي قاله له أنه سوف يشارك في أول 10 حلقات فقط في مسلسل الاختيار3.

وتابع إياد نصار أنه طلب من بيتر ميمي أنه يجلس مع أسرة الشهيد محمد مبروك حتى يتفهم الدور أكثر، ولكنه تفاجأ عندما قال له إن أسرة الشهيد طلبت الجلوس معه وأن الشهيد كان معجبًا بشخصيته منذ دور حسن البنا الذي قام بتجسيده مسبقاً.