قطع الكهرباء عن قرى ببني سويف 3 ساعات يوميا حتى 23 يونيو

أعلن قطاع الكهرباء ،أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا وعلى مدار 4 أيام "بداية من السبت وحتى الخميس الأسبوع المقبل عن بعض القرى بمركزي بني سويف وناصر ، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات .



وبحسب البيان الوارد من القطاع، فقد تقرر فصل التيار يومي السبت والاثنين " 18 و20 /6" عن قرية منشأة عاصم ، ويوم الأحد "6/19" عن قرية الدوية بمركز بني سويف ، ويوم الخميس "6/23" عن قرية جزيرة أبوصالح مركز ناصر

وإذ يتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار