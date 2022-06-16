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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف: تشغيل وحدة متخصصة في علاج سرطان الأطفال

مستشفي الجامعة ببني
مستشفي الجامعة ببني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، بدء العمل بوحدة متخصصة لعلاج سرطان الأطفال داخل مستشفى الأورام والحروق، وذلك في ظل السعي الدائم لتقديم خدمة علاجية متكاملة بمستشفيات الجامعة، وفي إطار التوسعات الدائمة داخل المستشفى وإضافة مستشفيات مستقلة ووحدات وأقسام متخصصة. 


وأضاف الدكتور منصور، أن وحدة علاج سرطان الأطفال تعد جزء من الخطة الإستراتيجية لإدارة المستشفيات لتكامل الخدمات الطبية، وتلبية احتياجات المواطنين لتوفير أعباء السفر ومشقة البحث عن الخدمات الطبية خارج بني سويف، مضيفاً أن الوحدة تضم 12 سرير داخلي وطاقم طبي متخصص من أساتذة علاج سرطان الأطفال بمصر وأساتذة الأشعة والجراحة، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات والأجهزة والأساليب العلاجية، مؤكدا أن الوحدة تعد الأولى من نوعها علي مستوى شمال الصعيد وأنها ستخدم منطقة شمال الصعيد، مشيداً بعملية التطوير المستمر بمستشفيات الجامعة على مستوي الخدمة والأطقم الطبية والأطقم المعاونة وتجهيز الوحدات بأحدث التقنيات والأجهزة وكذلك توسعة الاقسام الموجودة وإضافة اقسام جديدة ووحدات متخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى. 

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وأشار الدكتور عاطف محمد مرسي عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، إلى أن هناك دعم كبير من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، موجهًا الشكر لتوجيهاته المستمرة بدعم المستشفى الجامعي بكل ما تحتاج لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى للمواطن داخل المحافظة، وأن الوحدة الجديدة ستحدث طفرة في المنظومة الصحية داخل المحافظة. 


وأشاد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، بالدعم المستمر من رئاسة الجامعة والذي يتمثل في الحرص على توفير الدعم الدائم لتنفيذ خطة إدارة المستشفى في التطوير المستمر، والسعي المستمر لتطوير وتجهيز وتوسعة المستشفيات لاستيعاب مرضى المنطقة وتوفير كافة الخدمات الطبية.

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