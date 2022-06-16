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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بروتوكول بين الصحة وفايزر لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات المضادة لالتهابات المكورات الرئوية

صدى البلد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة، وشركة فايزر للمستحضرات الحيوية والدوائية، لبحث إمكانية توطين ونقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات المضادة لالتهابات «المكورات الرئوية».

حضر توقيع البروتوكول اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وقيادات وزارة الصحة والسكان، والسيد «باتريك بانش» القائم بأعمال  السفير الأمريكي في مصر، وعدد من ممثلي شركة فايزر من الحضور والمنضمين عبر تقنية الـ«فيديو كونفراس».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد -خلال كلمته- اهتمام القيادة السياسية بنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات محليًا، كما أعرب عن تطلعه لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بأسرع وقت لتصنيع لقاح «المكورات الرئوية».

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى أن تصنيع هذا اللقاح محليًا يمثل إضافة هامة للبرنامج المصري للتطعيمات التي توفرها الوزارة طبقًا للتوصيات العالمية، في إطار تحقيق أهداف الرعاية الصحية وفقًا لرؤية «مصر 2030».

وتابع «عبدالغفار» أن مذكرة التفاهم تشمل حزمة من الاستثمارات، يتم توجيهها بصورة رئيسية للبحث في إمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بإنتاج المستحضرات الدوائية الحيوية المتطورة لشركة فايزر في مصر، من خلال النقل الكامل أو الجزئي للمهارات والتقنيات والمعرفة وأساليب التصنيع اللازمة لبناء القدرات لإنتاج لقاحات فعالة محليًا، مع تعزيز جهود مصر ودورها الرائد في مجال البحث العلمي.      
 
ومن جانبه، أعرب الدكتور يسري نوار المدير العام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية، عن سعادته بهذه الشراكة الهامة مع وزارة الصحة والسكان، مضيفًا أن هذه الشراكة تؤكد التزام الشركة تجاه السوق المصري، وتعد انعكاسا لاهتمام الشركة ببرامج الطب الوقائي.

وقع البروتوكول الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومن جانب الشركة الدكتور يسري نوار المديرالعام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية.

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