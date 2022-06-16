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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: أسلحة الغرب تباع في السوق السوداء الأوكرانية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الأسلحة الغربية تباع في السوق السوداء الأوكرانية.

وأضاف: "يتم بالفعل بيع صواريخ ستينجر وصواريخ جافلين التي يسلمها الغرب إلى أوكرانيا في السوق السوداء".

ومنذ قليل، قال لافروف، “آمل أن يفهم العسكريون الغربيون مخاطر إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا”.

وتابع: "آمل حقا أنه بالإضافة إلى السياسيين الذين يطالبون بشكل غير مسؤول بتزويد أوكرانيا بكل ما تريده، لا يزال هناك عسكريون يفهمون ما هو على المحك ويتفهمون المخاطر المرتبطة بذلك".

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وأضاف: "زيلينسكي يقول: أعطني أسلحة بعيدة المدى، لن أهاجم أهدافا على أراضي روسيا الاتحادية.. هل يعتبر القرم أراضي روسية؟ هل يعتبر دونباس أراضي لوجانسك؟، وبالطبع، لا يضر من إلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث بالفعل مع الأسلحة المتاحة في أوكرانيا".

ودعا لافروف، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مسألة منح أوكرانيا عضويته، قائلا: "لا أعرف ما إذا كان قد تم منح أوكرانيا خارطة الطريق هذه للتحضير للعضوية، فهذا يعني شيئا واحدا فقط، وهو أن الاتحاد الأوروبي مستعد مرة أخرى لغض الطرف عن جميع معاييره التي كانت موجودة دائما للمرشحين ومستعدا لذلك الاسترشاد بالاعتبارات الجيوسياسية فقط".

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