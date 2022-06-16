المصيلحي: قبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية بالمكاتب والإدارات ومراكز الخدمة 

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية ، وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – سيارة حديثة 2018 فأكثر..) بالمكاتب والادارات التموينية ومراكز الخدمة وارسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية اسبوعياً.
واكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان القرار يأتي تيسيرا على المواطنين.
استكمال قواعد البيانات
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022 ، واشار الى ان الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات اصحاب البطاقات التموينية خاصة وان تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.