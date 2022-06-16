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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصيلحي: قبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية بالمكاتب والإدارات ومراكز الخدمة 

صدى البلد

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية ، ‏وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية عالية – ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر..) بالمكاتب والادارات التموينية ‏ومراكز الخدمة وارسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية اسبوعياً.

واكد الدكتور علي المصيلحي ‏‏– وزير ‏التموين والتجارة الداخلية ان القرار يأتي تيسيرا على ‏المواطنين.

 استكمال قواعد البيانات

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير  احمد كمال ان الدكتور  علي المصيلحي ‏‏– وزير ‏التموين والتجارة الداخلية كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022 ، واشار الى ان ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات اصحاب البطاقات ‏التموينية خاصة وان تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.‏

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