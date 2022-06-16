800 موظف جاهزون للعمل.. الطيران المدني تستعد للانتقال لمقر العاصمة الجديدة |صور

تستعد وزارة الطيران المدني، للانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال التنفيذ التي تقام بالمشروع داخل مبنى الحي الحكومي بالعاصمة.

وعملت وزارة الطيران، خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الانتهاء من تدريب 834 موظفا بالوزارة محدد انتقالهم، بالتعاون أيضا مع وزارة الاتصالات، وذلك تمهيدا لانتقالهم إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية بعد السماح الحكومي.

مقر وزارة الطيران الجديد

ويقع مبنى وزارة الطيران المدني في المجمع الأول للوزارات، الذي يضم 5 وزارات هي:



- وزارة الثقافة.

- وزارة السياحة والآثار.

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .



مبنى وزارة الطيران المدني

ويتكون مبنى وزارة الطيران المدني بالعاصمة الإدارية من 7 أدوار، ودور أرضي و2 بدروم، وعدد 6 أسانسير وواحد للخدمات وواحدVIP وللمبنى ثلاثة مداخل.



- المبنى مقام على مساحة إجمالية (2415م2) .

- يشمل الدور الأرضي مجموعة من الخدمات تتمثل في مُصلى للرجال وآخر للسيدات، وكافيتريا ، و5 قاعات للاجتماعات بالإضافة إلى 2 قاعة لجان تسع كل منهم 41 فرد.

- يضم المبنى 18 غرفة اجتماعات وجاري تجهيز قاعه اجتماعات إضافية تسع 52 فرد.

- الدور السابع مخصص لمعالي وزير الطيران المدني ومساعدي ومعاوني الوزير.

- تم تصميم قاعات العمل على هيئة خلايا عمل workstation.يحتوى المبنى على :

• 27 قاعة عمل ,عدد الموظفين فى القاعه الواحدة بيتراوح بين 10-47 موظف.

تم تسكين الإدارات المركزية بالأدوار على النحو التالي:

• الدور السادس: مكتب الوكيل الدائم - الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

• الدور الخامس: الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

• الدور الرابع: الإدارة المركزية للموارد البشرية.

• الدور الثالث: الإدارة المركزية لنظم معلومات والتحول الرقمي - الإدارة العامة للشئون الهندسية - الإدارة العامة للأمن.

• الدور الثانى: الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية - الإدارة المركزية لحوادث الطيران - صندوق دعم وتطوير الطيران المدني.

المقر الجديد بالعاصمة الادارية

التدريب

- تم تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على دورات( أساسيات الوظيفة العامة - الجدارات - البرامج التخصصية) بإجمالى 2019 دورة.

تم الانتهاء من تدريب الموظفين المنتقلين من خلال وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دورات (ICDL- Outlook- PowerPoint- Word- Excel - الامن السيبرانى) بإجمالى 724 دورة وذلك بناءً على نتائج التقييمات التي خضع لها كل الموظفين من قبل.

منظومة العمل (البنية التحتية)

• شبكة معلومات مؤمنة 2 Networks

- يوجد شبكتين منفصلتين مؤمنتين بأعلى نظم ومعايير الأمن السيبراني.

- G-cloud

- بيئة عمل للتطبيقات التي تعمل بالجهات الحكومية.

- P-cloud

- بيئة عمل للتطبيقات الغير حكومية وللعمل مع الجهات المدنية ومن خلال شبكة المعلومات الدولية Internet.

• البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب 805 VDI

- أجهزة نهايات طرفيه يعتمد أسلوب عملها بنظام البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب.

- (Virtual Desktop Infrastructure)

- ويتم إدارتها من خلال مركز البيانات وتنقسم إلى فئتين طبقاً لطبيعة العمل على الشبكات المؤمنه.

• أجهزة الاتصالات التليفونية 802 IP Phone

- أجهزة تستخدم الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت وهو مصطلح عام للتقنيات والمنتجات والخدمات التي تستخدم اتصالات تبديل الحزمة الخاصة ببروتوكول الإنترنت لدعم الاتصال الصوتي والبريد الصوتي ومكالمات الفيديو ومؤتمرات الفيديو والفاكس والمراسلة الفورية.

منظـــومة العمل (التطبيقات)

• التطبيقات التشاركية:

• برامج تشاركية موحدة للحكومة مثل:

- منظومة إدارة الموارد البشرية.

- منظومة إدارة المحتوى والمراسلات.

- منظومة متابعة المشروعات.

- منظومات المدفوعات الحكومية.

• التطبيقات التخصصية:

- تطبيقات تخصصية خاصة بوزارة الطيران المدني.

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

مقر وزارة الطيران الجديد

من داخل مقر وزارة الطيران الجديد

محررو الطيران من داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

محررو الطيران من داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

محررو الطيران من داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

من داخل مقر وزارة الطيران الجديد