الرقابة المالية: 13 مليار جنيه أقساط تأمينية من يناير لـ مارس 2022

أعلن تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية نمو أقساط قطاع التأمين بمعدل 9.8% خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري "يناير- مارس 2022" ،على أساس سنوي.



وكشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال يناير- مارس 2022 والتى بلغت 13.2 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 9.8 %.

وأظهر تقرير الرقابة المالية الشهرى عن نشاط التأمين، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -مارس 2022، مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة يناير- مارس 2021، بإرتفاع قدره 2.6%.



وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس ، مقارنة 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 15.5%.



وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 11.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 2.8%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال يناير-مارس 2022، مقابل مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 86.6%.

مصر لتأمينات الحياة تتصدر الحصص السوقية لشركات التأمين

وتصدرت شركتى مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الحصص السوقية لشركات التأمين من حيث الأقساط المحصلة عن الفترة يناير-مارس 2022.