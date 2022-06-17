صحف السعودية : المملكة تتقدم 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.. وتدعو لضمان سلامة وأمن مسلمي الروهينجا والاعتراف بحقوقهم.. مسرحية جميل بثينة تعرض لمحات من تاريخ العلا

ركزت الصحف السعودية الصادرة على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( تنافسية طموحة ) : التنافسية العالمية باتت معيارًا عالميًا في تشكيل السباق المتسارع بين الدول، وتصنيف ترتيبها على خارطة التقدم، وإنجاز ذلك ليس أمرًا بسيطًا؛ إنما يستلزم تخطيطًا وإرادة في سياق رؤية واضحة، وفي هذه المعادلة تواصل المملكة صعودها في التنافسية العالمية، وتدرك جيدًا أهمية استحقاق التقدم على الصعيد العالمي بشكل عام، وفي مجموعة العشرين بشكل خاص؛ حيث يفرض سباق وتنافسية الدول المتقدمة قوة دفع تنموية لا تعرف التثاؤب.



وأضافت : ففي توثيق جديد لنجاحات المملكة المتواصلة، سجل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية تقدم المملكة العربية السعودية 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، وتحقيقها ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، وكذلك تقدمها بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم؛ منها كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان.



وختمت : لقد أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أهمية هذه النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة؛ كانعكاس لأداء الاقتصاد الوطني، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أسست منظومة دقيقة لتعزيز الكفاءة الحكومية، وقوة الاقتصاد الوطني ومتانته؛ لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نموًا في العالم.

مدرسة الشعوب

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مدرسة الشعوب ) : شكّل المسرح منذ القدم ملمحاً حضارياً وأداة تعبيرية وتثقيفية وتنويرية للمجتمع؛ ولذلك عدّه البعض مدرسة الشعوب.

ورأت أن إيلاء المسرح هذه الأهمية يأتي انعكاساً لقيمته ودوره الحضاري والتنويري؛ الأمر الذي جعل من إنشاء المسارح والفرق المسرحية في الوطن العربي منذ خمسينيات القرن المنصرم خطوة اجتماعية ضرورية في طريق التنوير والتثقيف والترفيه أيضاً.



وأضافت : جاء الاهتمام اللافت الذي توليه وزارة الثقافة للمسرح ليؤكد دوره كفعل حضاري يملك القدرة على تقديم تراثنا وقيمنا ومجتمعنا بشكل حقيقي ويترجم الصورة الناصعة لإرثنا وموروثنا.



وزادت : فبالأمس شهدنا عرضاً مسرحياً راقياً ومتفوقاً عبر مسرحية «جميل بثينة» قدمته فرقة مسرح كركلا بدعوة من وزارة الثقافة على مسرح جامعة الأميرة نورة.

وقد استثمر العرض تقديم لمحات تاريخية جميلة عن تاريخ المملكة وتراثها وقيم إنسانها؛ فقد شهدت العروض عرضاً بانورامياً يُظهر طبيعة الجزيرة العربية الجميلة، وتنوُّعَ المشاهد الرائعة في معالمها التاريخية والمعاصرة إلى جانب موروثها الحضاري والتاريخي الغنيّ والعصور والممالك التي مرّت عليها. كما فتح للمشاهدين باب الحكايات عن أشهر سير العشاق الآتية من عمق التاريخ، بينها قصة روميو وجولييت، وآخناتون ونفرتيتي، كما استذكر العرض قصة عنترة بن شداد وحبه، وكيف كانت تخْطر عبلة على باله حتى وهو في عـز المعارك والخطر، وقد برع الكاتب في تجسيد الأفكار والصور والمعاني التي يود إيصالها عبر الراوي في المسرحية الذي جسد جسراً زمنياً نقل المشاهد إلى الماضي البعيد بمشاهد استعادية لسرد تاريخ العلا، والأزمنة المتتالية والحقبات التي مرت عليها. والجميع من حوله منصتون مهتمُّون مأْخوذون بشغَف الاكتشاف.



وأوضحت أنه في أحد المشاهد نقل الراوي الجمهور إلى تلك الواحة الرائعة التي تجري فيها أحداث الكتاب، من تاريخ مملكة إلى تاريخ مملكة أخرى، كأنه يُـمسك في حديثه شريط العصور الـمتعاقبة فيذهب بمشاهده إلى العصور القديمة في العلا ليروي بعدها عن ممالك الدادانيين، ومن ثم الممالك اللحيانية وأخيراً ممالك النبطيين، وصولاً إلى زمن جميل بثينة. ثم تتواصل المشاهد ليعيدنا الراوي من الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر، إلى فضاء المملكة العربية السعودية.

ويشير النص إلى هذه الأمة التي عرفت كيف تبني الازدهار وكيف تجعل الحاضر للآتي منارًا، حيث أضاءت أنوارُ الرؤيةِ الساميةِ لمسيرة التطورِ والرقي، فأمستِ المملكة مركزَ اشعاعٍ لحركةِ الثقافةِ العالميةِ تتلالأ بنور العلم والمعرفة وواحةً للفنِ والإبداعِ

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وختمت : العرض الذي استمر عدة أيام أبان كيف أن المسرح بتقنياته وممكناته وفضائه وأفقه المفتوح قادر على أن يجسد القيم والتاريخ والحضارات عبر أدواته التعبيرية التي جعلت منه سيد وأبا الفنون.

مسلمي الروهينجا

وفى سياق مختلف أبرزت جريدة عكاظ تأكيد المملكةُ موقفَها الثابتَ والداعمَ لحماية المدنيين والأقليات في ميانمار، خاصة مسلمي الروهينجا, عادة هذه القضيةَ أحدَ أهم القضايا التي توليها اهتماما كبيرًا.



وجددت فِي كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم، دعوتَها إلى ضمان سلامة وأمن مسلمي الروهينجا والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة، وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئي الروهينجا.