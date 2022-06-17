شاومي تطلق هاتفها الاقتصادي Poco C40 لأول مرة على مستوى العالم

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها الاقتصادي Poco C40، إلى الأسواق العالمية، والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي في فيتنام، ويمتاز بإمكانيات قوية وقدرات تصويرية متميزة مقارنة بسعره.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعد ميزة البيع الرئيسية بهاتف شاومي الجديد Poco C40، هي بطاريته الضخمة التي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ولكن العلامة التجارية المملوكة لشركة شاومي ستشحن الهاتف بشاحن بقوة 10 وات.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco C40



ويحتوي هاتف شاومي Poco C40، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.71 بوصة، وبجودة عرض HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، تحتوي على ثقب على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco C40

وجاء هاتف شاومي Poco C40، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودت شاومي Poco C40، بمعالج جديد فهو أول هاتف ذكي يعمل بمعالج JR510، وهو عبارة عن مجموعة شرائح تم تصنيعها بدقة 11 نانومتر، بواسطة شركة تصنيع أشباه الموصلات في شنغهاي JLQ Technology، ويتميز بهيكل ثماني النواة مع أربعة أنوية تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز وأربعة أخرى عند 1.5 جيجاهرتز، وقالت الشركة الصينية إن المعالج الجديد يقدم أداءً بقوة مماثلة لمعالجات كوالكوم وميدياتك من نفس الفئة.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco C40

ويتميز هاتف شاومي Poco C40، بدعم بطاقة اتصال SIM مزدوجة، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر و منفذ شحن USB - C، وفتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، وراديو FM وقارئ بصمات الأصابع مثبت في الخلف، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3 وتقنية الدفع الإلكتروني NFC في بعض الأسواق.

ويتوفر هاتف Poco C40، في السوق العالمية بـ 3 ألوان هي: الأسود والأخضر والأصفر، في خياران للذاكرة بسعة 3 + 32 جيجابايت، و4 + 64 جيجابايت، وقالت Poco في بيان صحفي رسمي إن السعر يختلف بناء على التوافر، وهو متاح للبيع في أسواق فيتنام اعتبارا من اليوم مقابل سعر حوالي 150 دولار (أي ما يعادل 2 آلاف و800 جنيه مصري).