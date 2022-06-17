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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يدين اغتيال ثلاثة فلسطينيين واستمرار الصمت الدولي على إرهاب الاحتلال

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جريمة الاغتيال النكراء التي ارتكبتها قوات  الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء  فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، خلال اقتحامها مدينة  جنين في  الضفة الغربية المحتلة.


وأكد مرصد الأزهر، أن هذه الجريمة البشعة هي حلقة من مسلسل موجة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال في الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن ارتقاء 70 شهيدًا فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري 2022م. لافتًا إلى أن  الكيان الصهيوني يستبيح الدماء الفلسطينية الطاهرة للتغطية على مشاكل حكومته الحالية، وتحقيق مواءمات سياسية داخلية من خلال تفجير الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية وجرّها إلى الفوضى، مستغلا الصمت الدولي على جرائمه.


كما أبدى مرصد الأزهر استنكاره الشديد إزاء صمت  المجتمع الدولي و  منظمات حقوق الإنسان أمام الجرائم التي تُرتكب بشكل يومي بحق  الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الصمت يمثل غطاءً دوليًا لهذا الكيان الإرهابي للاستمرار في جرائمه، مكررًا مطالبته بتصنيف جرائم الكيان الصهيوني بأنها "جرائم حرب" تستوجب محاكمة قادة هذا الكيان الخبيث أمام  المحاكم الدولية.

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