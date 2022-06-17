بالتعاون مع مكافحة المخدرات.. الجمارك تحبط عمليتي تهريب لداخل البلاد بالمطار| صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين بحوزتهما بذور وسجائر إلكترونية بها مخدر الماريجوانا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

الحالة الأولى، جاءت في إطار التنسيق والتعاون بين سلطات جمارك المطار برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام وإدارة مكافحة المخدرات برئاسة العميد إسلام مريدين، حيث تم ضبط راكب بحوزته كيس بلاستيك شفاف بداخله 520 بذرة لنبات مخدر الماريجوانا و3 سجائر الكترونية بهم زيت الحشيش المخدر و2 سيجارة بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر.

قام بالضبط والتفتيش هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بمعلومات سرية من المقدم المدثر خالد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

والحالة الثانية، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال استوقف هاني محمود مأمور الجمرك، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متشابهة.

قام أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 11 سجائر الكترونية بهم زيت cbd المخدر و 12 خزان بهم نفس الزيت المخدر وقطعتين من الحلوي بهم مخدر Thc.

أمر رضا أبو العزم مدير إدارة الجمرك الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر صبحي ربيع مدير إدارة الجمرك الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

صورة من الضبطية

صورة من الضبطية