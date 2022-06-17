عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع مكافحة المخدرات.. الجمارك تحبط عمليتي تهريب لداخل البلاد بالمطار| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين بحوزتهما بذور وسجائر إلكترونية بها مخدر الماريجوانا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

 

الحالة الأولى، جاءت في إطار التنسيق والتعاون بين سلطات جمارك المطار برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام وإدارة مكافحة المخدرات برئاسة العميد إسلام مريدين، حيث تم ضبط راكب بحوزته كيس بلاستيك شفاف بداخله 520 بذرة لنبات مخدر الماريجوانا و3 سجائر الكترونية بهم زيت الحشيش المخدر و2 سيجارة بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر.

 

 قام بالضبط والتفتيش هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بمعلومات سرية من المقدم المدثر خالد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

 

والحالة الثانية، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال استوقف هاني محمود مأمور الجمرك، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متشابهة.

 

قام أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 11 سجائر الكترونية بهم زيت cbd المخدر و 12 خزان بهم نفس الزيت المخدر وقطعتين من الحلوي بهم مخدر Thc. 

 

أمر رضا أبو العزم مدير إدارة الجمرك الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر صبحي ربيع مدير إدارة الجمرك الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

 

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

فرعون صغير.. بايرن ميونخ يشيد بأداء الحارس المصري مروان صلاح

ترشيحاتنا

احرصوا على الرياضة بانتظام .. مجدي يعقوب يضع روشتة لحماية القلب

بكاء وخيانة وحبس .. غادة إبراهيم تفتح دولاب أسرارها على الهواء ..فيديو

عقار الظاهر المنهار.. انتشال جثة موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما و3 آخرين

لمدة 3 سنوات.. ليفربول يوافق على رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

رويترز: شركات صينية في محادثات متقدمة مع قطر للاستثمار في حقول غاز

توفيا في حادث| الهجرة تعيد جثمانيّ زوجين مصريين من أمريكا إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

تخرج للتزاوج ليلا.. عناكب تعيش على وجوه البشر.. فيديو جراف

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ