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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير عن تألق مصطفي شوبير وسيف جعفر: مستقبل واعد لـ الأهلي والزمالك

صدى البلد

حقق النادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نادي إيسترن كومباني، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ‏الممتاز.

وأحرز أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، وتألق حارس المرمي مصطفي شوبير في مباراة الأهلي وإيسترن كومباني بشكل كبير، وجذب أنظار عدد كبير من جماهير كرة القدم بسبب مهارته التي برزت خلال المباراة.

ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء جماهير كرة القدم في شوارع القاهرة، عن أداء لاعيبه النادي الأهلي أمام إيسترن كومباني، واستمرار مصطفي شوبير كحارس مرمي مع نادي الأهلي، وأداء سيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك في المباراة الأخيرة.

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وقال محمد عبد الفتاح إن النادي الأهلي أبدع في مباراة إيسترن كومباني يوم الأربعاء، والفوز بأربعة أهداف دليل علي جدية النادي الأهلي ومهارة اللعيبة، وخاصة تألق حارس المرمي مصطفي شوبير في المباراة الذي كان غير متوقعًا.

وتابع محمود أحمد أنه يؤيد استمرار حارس المرمى مصطفي شوبير مع النادي الأهلي في الفترة القادمة، خصوصًا مع غياب محمد الشناوي عن الفريق، وأثبت مصطفي شوبير تألقه ومهارته في المباراة الأخيرة بشكل كبير.

واستطردت نيرة محمد أن لاعيبة النادي الأهلي كان أدائهم جيد للغاية، ولعبوا بمهارة من بداية المباراة وحتي نهايتها، وتفاجأت بحارس المرمي مصطفي شوبير عند تصديه للكرة ومهارته في الملعب كحارس مرمى محترف. 

وأضاف عمرو عبد الله، أن لاعيبة النادي الأهلي لعبوا مباراة من أفضل المبارايات لهم في الفترة الأخيرة، وكان للكابتن سامي قمصان دور كبير مع اللاعيبه عقب رحيل بيتسو موسيماني.

وأشار بدر حسين إلى أنه يوجد لاعبين جديدين في كل من نادي الأهلي والزمالك، وهما مصطفي شوبير وسيف فاروق جعفر، وأثبت كل من اللاعبين في المباراتين الأخيرة للنادي الأهلي والزمالك جدارتهما في اللعب والتألق في المبارتين.

وقال إبراهيم سيد إن اللاعب سيف فاروق جعفر له مستقبل مع النادي الزمالك، وحارس المرمى مصطفى شوبير تألق بنسبة كبيرة في مباراة الأهلي، ويؤيد استمراره مع الأهلي حتي رجوع محمد الشناوي مع النادي.

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