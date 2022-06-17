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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية يعلن حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

اجتماع تعليم المنوفية
اجتماع تعليم المنوفية

ترأست اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية و التعليم بالمنوفية اجتماعا لمديرية عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالمنوفية في إطار حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة 2022 والمقرر أن تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى 21 يوليو.

حضر الاجتماع طارق سعد الدين مدير عام التعليم العام وحلمي عرفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية وإسلام خطاب مسئول أمن الديوان .

تناول الاجتماع  مراجعة التعليمات الخاصة بضوابط عقد الامتحانات الصادرة من الوزارة حرصا على انتظام سير أعمال الامتحانات باللجان كما تطرق الاجتماع لمراجعة تعليمات التعامل مع كتيب المفاهيم في ضوء الكتاب الدوري رقم 11 الصادر من الوزارة في هذا الشأن.

وأكدت مديرة المديرية على ضرورة توفير الجو الهادئ للطلاب بجميع  اللجان وإزالة أي معوقات أو عقبات قد تؤثر سلبا على حسن سير وانتظام العملية الامتحانية كما شددت على سرعة إخطار غرفة العمليات بالمديرية بأية مستجدات باللجان أو بالمحيط الخارجي لها أو أي حالات غش أو شغب باللجان للتعامل الفوري معها لمنع تكرارها .

وأوضحت مدير المديرية أنه تم تجهيز عدد 108 لجنة امتحانية على مستوى  الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية مستعدة لاستقبال 34521 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالمنوفية كما قامت المديرية بفرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات  .

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