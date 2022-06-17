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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 325 ألفا.. أسعار فئات هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 |صور

تبدأ من 325 الف ..
تبدأ من 325 الف .. اسعار فئات هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

شهدت السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 ارتفاعًا في قيمتها التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 5 آلاف جنيه.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

زودت السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يتمكن من إنتاج 99 حصانا، و 132 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة دفع أمامي من 4 سرعات أوتوماتيكية الأداء.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

وبهذه القدرات تنطلق السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

وتظهر السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بشبكات أمامية سوداء ذات مقاطع هوائية متعددة، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، ومصابيح حادة أمامية، مع نسبة طول بلغت 4440 مم، وبعرض يبلغ 1729 مم، و 1460 مم للارتفاع، ومساحة تخزين تتسع إلى 480 لتر، وجنوط 15 بوصة.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 

أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الأولى هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 330 ألف جنيه بدلًا من 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه بدلًا من 345 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه بدلًا من 345 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بقيمة قدرها 370 ألف جنيه بدلًا من 365 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI

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