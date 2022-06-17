بسبب مكان ركنة السيارة.. ضابط أمريكي سابق يطعن جيرانه حتى الموت

أدين كولين ريفز الجندي سابق، بجريمة طعن جيرانه حتى الموت، بينما كان أطفالهم ينامون في الطابق العلوي، حيث جاءت الجريمة بعد نزاع طويل حول مكان وقوف “ركن” السيارات.

قتل كولين ريفز، ستيفن وجنيفر تشابل في هجوم غير مبرر باستخدام خنجر كان قد أعطي له عند تركه الخدمة في سلاح المهندسين الملكيين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، طعن المجرم، كل منهما ست مرات وتركهم غارقين في بركة من الدم في غرفة المعيشة بمنزلهم في نورتون فيتزوارين، بالقرب من تونتون، سومرست، في 21 نوفمبر من العام الماضي.

وفي وقت سابق من ذلك المساء، طلبت كايلي زوجة ريفز منه الانفصال التجريبي، وأخبرته أنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المشاكل.

وكان المتهم البالغ من العمر 35 عامًا قد تورط في خلاف مرير مع جيرانه حول المكان الذي أوقفت فيه السيدة تشابل، 33 عامًا.

يزعم ريفز، الذي خدم في أفغانستان، أنه عانى من خلل نفسي وعقلي عندما قتل الزوجين ونفى قتلهم لكنه اعترف بتهمة القتل غير العمد بهدف تقليل المسؤولية القانونية.

ومع ذلك، توصلت هيئة المحلفين في محكمة في بريستول إلى حكم بالإجماع بعد ظهر اليوم ووجدته مذنباً في كلتا التهمتين.

ما قبل الجريمة

كان ريفز وزوجته يتعاملا جيدا في البداية مع جيرانهما، لكن علاقتهما توترت في مايو الماضي، وكان الجزء الخاص بهم من العقار الذي تم تشييده حديثًا والذي كانوا يعيشون فيه يحتوي على موقف سيارات لسيارة واحدة لكل أسرة، وكان السيد تشابل، 36 عامًا، قد استخدم بالفعل المكان المخصص له لسيارته.