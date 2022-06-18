من العائلة.. ديوان تنشر رسالة خاصة من أم كلثوم لأبيها نجيب محفوظ

نشرت دار ديوان للنشر والتوزيع، رسالة خاصة من الأستاذة أم كلثوم ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ مع صورة من مجموعتها الخاصة، ضمن مشروع "نجيب محفوظ".

وقالت في رسالتها لأبيها الراحل: "أبي الحبيب، يسعدني أن أرى أدبك وإبداعاتك حية متجددة ملهمة لمزيد من الإبداع." واختتمت رسالتها بإمضاء اسمها.

ويهدف مشروع "نجيب محفوظ" إلى تمديد أثر الاديب العالمي وفتح نوافذ جديدة لكل إبداع أصيل ومميز.

وكانت قد أعلنت "دار ديوان" إطلاق مشروع نجيب محفوظ لتوثيق أعمال الفنان المصري الحاصل على جائزة نوبل في الأدب.

وكانت قد حصلت مكتبة “ديوان” على حقوق نشر أعمال الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، بعد أن وقعت عقدا مع أم كلثوم نجيب محفوظ للحصول على نشر أعمال أديب نوبل ورقيا وصوتيا بشكل حصري، وإلكترونيا بشكل غير حصري.

وتتشارك مكتبة “ديوان” مع دار نشر هنداوي في الحقوق الإلكترونية، بعد منافسة مع ما يقرب من 10 دور نشر مصرية وعربية.