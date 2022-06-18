أرسل 10 محامين.. أخر تطورات قضية راشفورد ضد طالب مصري بسبب العنصرية

تعويض 15 ألف جنيه..

كشف سيد سلامة، محامي الطالب الذي رُفعت ضده قضية من قِبل لاعب فريق مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، عن أخر التطورات، بعدما قرر اللاعب الإنجليزي اللجوء إلى القضاء؛ بسبب العنصرية من قِبل الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مارس الماضي.

أخر تطورات قضية راشفورد ضد طالب مصري بسبب العنصرية

وقال سيد سلامة في تصريحات عبر برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت: “الطالب جاءني وقال لي أنا مرفوع عليّ قضية من ماركوس راشفورد، وأنا لم أصدقه في البداية، وأخبرني أن القضية هنا، واللاعب الإنجليزي قام بعمل توكيل لمكتب محاماة في مصر، وتعجبت أن النجم الإنجليزي قرر مقاضاة مُشجع في قرية مصرية”.

وأضاف: “10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح راشفورد، لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من القضية، والجلسة استغرقت فترة طويلة؛ بسبب مرافعة المحامين، والمحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم 7 يوليو القادم”.

واختتم: “راشفورد والمحامون طلبوا تعويضا مؤقتا قيمته 15 ألف جنيه، وبعد ذلك سيطلب التعويض الذي يريده”.