ضياء رشوان: كل من تلوث يده بالدم مستبعد من الحوار الوطني

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، آخر مستجدات الحوار الوطني، مؤكدا أن حجم الاستجابات للدعوة فاق ما يمكن تصوره من الجميع.

وأضاف ضياء رشوان، في برنامجه مصر جديدة، المذاع عبر قناة Etc، مساء اليوم الجمعة، أن منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ تم الدعوة لخمس حوارات على المستوي الوطني، لافتا إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف لفكرة الوطن للجميع والاختلاف أمرا طبيعي ولا يفسد.

واكمل الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن هناك محاور عدة استقر عليها المشاركين في الحوار الوطني محور سياسي واخر اقتصاد وثالث اجتماعي ومحور رابع آخر متنوعة.

واردف الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن كل من تلوث يده بالدم وحرض وشارك مستبعد من الحوار الوطني، وكل الكيانات السياسية في مصر وافقت على المشاركة في فعاليات الحوار الوطني.

وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، انه لا توجد عقابات كبري امام انعقاد الحوار الوطني حتى الآن.

وفي السياق نفسه أشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الي أن سيتم الإفراج على المحبوسين احتياطيا أثناء وبعد الحوار الوطني.



