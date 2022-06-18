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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة 300 ناشر.. كواليس فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب

معرض المدينة المنورة
معرض المدينة المنورة للكتاب

انطلق معرض المدينة المنورة للكتاب 2022، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، من تنظيم هيئة الادب والنشر والترجمة السعودية وبمشاركة أكثر من 300 ناشر.

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يستمر المعرض حتى 25 يونيو الحالي، ويضم تنظيم حوالي 80 فعالية وأمسية، وبمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة الأدباء والمثقفين والمؤرخين، بالإضافة إلى عرض مسرحي وفعاليات متنوعة في العديد من المجالات من بينها العلم والثقافة والأدب.

يعد هذا المعرض فرصة إلى زيادة الوعي وتشجيع انتشار المعرفة والكتاب، والمساهمة في بناء المستقبل بالمملكة.

يضم المعرض المقام في مركز الملك سلمان للمؤتمرات 14 ندوة متخصصة، 42 فعالية في جناح الطفل، 5 أمسيات و16 ورشة عمل، ويقدم المعرض رحلة متكاملة للقراء في قلب المدينة المنورة.

تشارك مصر في المعرض، عبر العديد من دور النشر، ومن بينها جناح دار الشروق بمعرض المدينة المنورة للكتاب.

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