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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مضيق مخك ليه.. إبراهيم فايق يُعلق على قضية راشفورد ضد الطالب المصري

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على قضية ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضد الطالب المصري قائلاً: “ياعم انت مضيق مخك معانا ليه”.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت 2": “راشفورد جايب 10 محامين ضد الطالب المصري اللى بيدرس في كلية الطب، وأعلن الحرب ومفيش تهريج عنده، والموضوع من المضحكات المبكيات، والولد مخبى الموضوع على أهله”.

وتابع: “راشفورد جايب 10 محامين وفي الآخر طالب تعويض 15 ألف جنيه، ويجب علينا أن نعلم أولادنا أن هذه الأمور خطأ، ويجب الابتعاد عنها، وهذا الأمر يعد كارثة بسبب حالة الانفلات التى نعانى منها”.

وفي نفس السياق، كشف سيد سلامة، محامي الطالب الذي رُفعت ضده قضية من قِبل لاعب فريق مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، عن أخر التطورات، بعدما قرر اللاعب الإنجليزي اللجوء إلى القضاء؛ بسبب العنصرية من قِبل الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مارس الماضي.

أخر تطورات قضية راشفورد ضد طالب مصري بسبب العنصرية

وقال سيد سلامة في تصريحات عبر برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت: “الطالب جاءني وقال لي أنا مرفوع عليّ قضية من ماركوس راشفورد، وأنا لم أصدقه في البداية، وأخبرني أن القضية هنا، واللاعب الإنجليزي قام بعمل توكيل لمكتب محاماة في مصر، وتعجبت أن النجم الإنجليزي قرر مقاضاة مُشجع في قرية مصرية”.

وأضاف: “10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح راشفورد، لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من القضية، والجلسة استغرقت فترة طويلة؛ بسبب مرافعة المحامين، والمحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم 7 يوليو القادم”.

واختتم: “راشفورد والمحامون طلبوا تعويضا مؤقتا قيمته 15 ألف جنيه، وبعد ذلك سيطلب التعويض الذي يريده”.

ابراهيم فايق راشفورد مهاجم مان يونايتد الطالب المصري أخبار الرياضة

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