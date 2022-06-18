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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حماية الأطفال من حر الصيف.. روشتة للوقاية من الجفاف وضربات الشمس

حماية الأطفال من
حماية الأطفال من حر الصيف

عادةً ما يؤدي اللعب وممارسة الرياضة في الخارج إلى تعزيز صحة الاطفال الجسدية والعقلية من نواحٍ عديدة، ومع ذلك فإن مؤشر الحرارة عند 90 درجة فهرنهايت أو أعلى ، كما هو محدد من قبل خدمة الطقس الوطنية  يشكل مخاطر صحية كبيرة على الأطفال خلال فصل الصيف.

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والحرارة الشديدة في إصابة الأطفال ببعض المشاكل الصحية مثل الجفاف والإنهاك الحراري وتشنجات الحرارة وضربة الشمس ، وهي حالة طبية طارئة،  يمكن أن تساهم الحرارة العالية أيضًا في التهيج لكل من الاطفال ومقدمي الرعاية لهم، وفقا لما نشره موقع healthychildren.

لحماية طفلك من الحرارة قدر الإمكان ، راقب الأعراض واتصل بطبيب الأطفال إذا لاحظت أي تطور.

-عندما يكون الجو حارًا جدًا ، فإن الذهاب إلى المسبح أو الشاطئ لفترة قصيرة أو البقاء في الداخل للعمل في الحرف اليدوية أو القراءة أو ممارسة ألعاب الطاولة هو الأفضل،  خطط مسبقًا إذا كنت تعلم أنه سيكون هناك عدة أيام من الحرارة المرتفعة على التوالي،  حاول التفكير في طرق إبداعية لجعل الأطفال يغيرون أنشطتهم ، اقترح عليهم بعض تمارين اليوجا السهلة أو لعب الغميضة في الأماكن المغلقة أو اختلق تحديات جسدية ممتعة ليست مرهقة للغاية.

-إذا كان منزلك لا يحتوي على تكييف ، فابحث عن مبنى قريب به، يمكن أن تكون المكتبات ومراكز التسوق أماكن رائعة للاسترخاء البارد بعيدًا عن الحرارة، إذا كنت تعيش في مكان يتكرر فيه انقطاع التيار الكهربائي أو لا يعمل مكيف الهواء باستمرار ، فحدد مكانًا آمنًا لعائلتك لتذهب إليه في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة للغاية.

-أثناء تواجدك في المنزل ، أغلق ستائر النوافذ والستائر، تميل الطوابق السفلية إلى أن تكون أكثر برودة، قد تكون المراوح مفيدة في التبريد إذا لم يكن لديك أي مكيف للهواء.

-إذا كنت تستخدم مروحة ، فاحتفظ بها على مسافة آمنة منك وعن أطفالك لتجنب مخاطر السلامة (مثل انضغاط الأصابع أو توصيل المراوح بالماء).

نصائح للتغلب على الحرارة

إذا كنت ستخرج ، فهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتغلب على الحرارة وحماية طفلك من الأمراض والمخاطر المرتبطة بالحرارة:

ابق رطبًا: شجع أطفالك على شرب الماء بشكل متكرر واجعله متاحًا بسهولة - حتى قبل أن يطلبوه، خذ زجاجات الماء معك إذا خرجت، في الأيام الحارة يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون لبن الأم في زجاجة حليب ثدي إضافي في زجاجة ، ولكن لا ينبغي إعطاؤهم الماء ، خاصة في الأشهر الستة الأولى من العمر، يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون الحليب الصناعي صيغة إضافية في زجاجة.

ارتدِ ملابس خفيفة: ألبس أطفالك ملابس فاتحة اللون وخفيفة الوزن ومحدودة بطبقة واحدة من المواد الماصة التي تزيد من تبخر العرق، الأطفال أقل قدرة على التعرق من البالغين، تأكد من استخدام الكثير من واقي الشمس.

التخطيط لوقت إضافي للراحة: يمكن للحرارة أن تجعل الأطفال (وأولياء أمورهم) يشعرون بالتعب في كثير من الأحيان، لا يمكن للحرارة العالية أن تجعل الأشخاص يشعرون بالتعب فحسب ، بل قد تساهم أيضًا في التهيج، تعال إلى الداخل بانتظام للتبريد والراحة وشرب الماء.

حافظ على هدوئك: عندما يشعر طفلك بالحرارة ، أعطه حمامًا باردًا أو رذاذ الماء ليبرد، تعتبر السباحة طريقة رائعة أخرى للاسترخاء أثناء البقاء نشيطًا، تذكر أنه يجب دائمًا مراقبة الأطفال أثناء السباحة أو اللعب في الماء لمنع الغرق.

لا تترك طفلك في السيارة أبدًا: يمكن أن يصبح الجزء الداخلي من السيارة ساخنًا بشكل خطير في فترة زمنية قصيرة فقط ، حتى مع فتح النوافذ.

الاطفال فصل الصيف صحة الاطفال ​​​​​​​health ضربة الشمس

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