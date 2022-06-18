بايدن: غزو أوكرانيا شجع الصين على مهاجمة تايوان وكان علينا التصدي لـ بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن غزو الجيش الروسي لأوكرانيا، منح الصين الشجاعة كي تهاجم تايوان وتفرض سيطرتها عليها.

وقال بايدن في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية: “بعد دخول بوتين لأوكرانيا الصين تشجعت لمهاجمة تايوان وكوريا الشمالية أصبحت شرسة”.

وأضاف “التضخم في الولايات المتحدة ليس خطأ إدارتي بدليل أن كل الدول الصناعية تعيش التضخم”.

وقال بايدن ردا على فرض عقوبات تسببت بأزمة غذائية: "أفكر عسكريا وليس كسياسي يبحث عن انتخابات".

وتابع قائلا: “من المحتمل أن تشهد أوروبا فوضى إذا واصل بوتين التوغل في القارة.. كان يجب أن نتصدى للهجوم الروسي رغم التداعيات علينا”.

وأردف بقوله: كرئيس لأمريكا الأمر لا يتعلق ببقائي السياسي وكان علينا التصدي لهجوم بوتين".