جدرى القرود|هل يمكن أن ينتقل للمواطنين أثناء زيارتهم حديقة الحيوان

يعد جدرى القرود من الأمراض الوبائية التى انتشرت مؤخرا حول العالم ، مما يثير ذعر بين المواطنين لخوفهم من انتقال المرض إليهم، ويعتقد البعض أن اختلاطه بالقرود أو زيارتهم فى حديقة الحيوان قد يتسبب فى انتقال العدوى لديهم .

هل ظهرت حالات جدرى القرود فى حديقة الحيوان ؟



وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنهم يستعدون حاليا لعيد الأضحى المبارك، نافيا ظهور حالات جدرى القرود فى الحديقة ، معلقا :" مصر خالية من جدرى القرود تماما ولا يوجد ما يستدعى إثارة الشائعات حاليا ".

وأضاف "رجائي" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن هناك لجان مشكلة من الأطباء البيطريين يمرون كل يوم على الحيوانات بالحديقة للتأكد من سلامتها وعدم إصابتهم بأى أمراض، كما أنه منذ 15 عامًّا لم يتم استيراد أي نوع من أنواع القرود من الخارج والانواع الموجودة لم ينتشر بينها أى نوع من الأمراض .

خطة لتحصين حيوانات الحديقة

وأوضح أن هناك تحصينات تنفذها حديقة الحيوان كل 3 شهور و6 شهور وسنة، ، حيث يتم أخذ عينات بطريقة منتظمة لحيوانات أو عشوائية ، كما أن هناك معامل متخصصة يتم إرسالعينات لها للتأكد من عدم الإصابة بأى مرض.

وأشار "رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان" إلي أن مرض جدري القرود لم يكن موجودا في العالم منذ فترة كبيرة، ، لكنه في الأصل يأتي من القوارض مثل الفئران والعرس.



لا توجد إصابات فى مصر

وفى نفس السياق قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أى إصابات بمصر بشأن جدري القرود.

وأضاف " عبدالغفار" خلال تصريحات له ، أن الدولة فى حالة ترقب ولم يتم رصد أى حالة إيجابية لـ جدري القرود بمصر.

ولفت إلى أن الدولة فى حالة ترقب، و فرض الإجراءات لمنع دخول هذا الفيروس مصر.

أعراض جدرى القرود

جدري القرود يسبب طفح جلدي وحمى ومميت في نسبة صغيرة جدًا من الحالات ، ليس قابلاً للانتقال مثل Covid-19 ، ولكن على عكس فيروس كورونا الجديد ، فإنه ينتشر بسهولة من وإلى مجموعات حيوانية معينة - القوارض على وجه الخصوص.