يا النافوخ بتاع الأنا.. حكاية فؤاد راتب من وكيل الوزارة إلى الخواجة بيجو

الفنان الذي برع في تجسيد دور «الخواجة بيجو»، حتى نسي الجمهور أنه مصري مسلم، حيث يعتقد الكثيرون أنه ممثل أجنبي بالفعل، استعانت به السينما المصرية، إلا أن الحقيقة ليست كذلك فهو الفنان الراحل محمد فؤاد أمين راتب.

مناصب عليا لم تمنع عشق فؤاد راتب للفن

وُلد الفنان الراحل فؤاد راتب، في 15 يناير عام 1930م، في مدينة الزقازيق، وبدأ شغفه بالفن منذ الصغر، فكان عاشقا للتمثيل، والتحق بالمسرح المدرسي أثناء دراسته، وبعد أن انهى دراسته التحق بوظيفة صغيرة في مصنع لتعبئة الشاي والصابون، ثم ترك تلك الوظيفة وانتقل إلى وظيفة أخرى في اتحاد الصناعات المصرية.

تدرج الراحل فؤاد راتب في وظيفته حتى أصبح مديرًا إداريًا للعلاقات العامة في اتحاد الصناعات المصرية، ثم عمل بالهيئة الأسيوية الأفريقية للشؤون الاقتصادية.

ساعة لقلبك

برنامج ساعة لقلبك

لم تؤثر المهام الوظيفية التقليدية على عشق الفنان الراحل فؤاد راتب للفن، فعلى الرغم من توليه منصب وكيل وزارة إلا أنه قرر الانضمام لفرقة البرنامج الإذاعي «ساعة لقلبك»، والذي مثّل الانطلاقة الحقيقية له في السينما المصرية.

حكاية فؤاد راتب مع الخواجة بيجو

بدأت قصة الفنان الراحل فؤاد راتب مع شخصية «الخواجة بيجو» بعد انضمامه لفرقة البرنامج الإذاعي الشهير، إذ استمر في تجسيد تلك الشخصية في برنامج «ساعة لقلبك» على مدار 20 عاماً، وكان يزامله في الفرقة عباقرة الكوميديا وقتها أمثال؛ أمين الهنيدي، وفؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي.

الخواجة بيجو

الثنائي بيجو وأبو لمعة

كون «الخواجة بيجو» مع الفنان محمد أحمد المصري الشهير بـ«أبو لمعة» ثنائياً ناجحاً، حيث كان يتقابل في حلقات البرنامج، «الخواجة بيجو» مع «أبو لمعة» الشهير بالـ «فشر» الغير منطقي، والكذب الذي لا يقبله أي منطق، مما يؤدي إلى إثارة الخواجة ليطلق الإفيهات التي عشقها الجمهور المصري، ومن أشهرها؛ «يا أخواتي.. يا النافوخ بتاع الأنا»، «يا خبيبي»، وغيرهما.

الاعمال الفنية لـ فؤاد راتب

قدم الفنان الكوميدي الراحل فؤاد راتب بجانب عمله في برنامج «ساعة لقلبك» 12 فيلماً هم «بحبوح أفندي، بنادي عليك، إسماعيل يس في مستشفى المجانين، شارع الحب، عودة الحياة، حماتي ملاك، الأزواج والصيف، ملك البترول، عروس النيل، إجازة بالعافية.

كما قدم فؤاد راتب مسرحية واحدة هي «حضرة صاحب العمارة».

الفنان الراحل فؤاد راتب

فؤاد راتب ينتقل إلى التليفزيون الكويتي

سافر فؤاد راتب، عام 1968 ، إلى الكويت بطلب من «شركة الأسمدة الكويتية» وتولى تنظيم العلاقات العامة حتى عام 1972، ثم التحق بعدها بالعمل في التلفزيون الكويتي كعضواً ومقرراً في جميع اللجان والاجتماعات التي يعقدها التلفزيون.

عمل راتب في قسم المنوعات، وكان أخر مسلسل قدمه هو «درب الزلق» في التليفزيون الكويتي، وكان مصاباً بالشلل حينها، وشاركه بطولة المسلسل الفنانة الكويتية «سعاد عبد الله»، والممثل الكويتي «حسن عبد الرضا»، ثم عاد بعدها إلى مصر.

الفنان الراحل فؤاد راتب

الخواجة بيجو يُعاني من الاكتئاب

بعد أن عاد الفنان الراحل فؤاد راتب إلى مصر وجد حالة من الإهمال، والنسيان من الجمهور المصري، ما جعله يُصاب بالاكتئاب، إذ كان يأمل بالاستفادة من خبرته في بعض الأعمال في البرامج الإذاعية أو في كتابة النصوص الكوميدية للمسرح والتلفزيون، ولكن لم يكن يسأل عليه أحد سوى الفنان المصري فؤاد المهندس، ومحمد عوض.

وفاة الخواجة بيجو

توفى الخواجة بيجو في مثل هذا اليوم ، 18 يونيو عام 1986، حيث كان في زيارة لوالدة زوجته بمنطقة العجوزة، وبينما كان جالسا يشاهد مباريات كأس العالم، بعدها شعر بتعب، وأُصيب بأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.

