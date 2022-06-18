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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: أوكرانيا تدمر زورقا حربيا روسيا بصاروخ أمريكي من طراز هاربون

صواريخ أمريكية
صواريخ أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، تدمير أوكرانيا لزورق حربي روسي بصاروخ أمريكي من طراز هاربون.

وكان أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن دفعة الأسلحة الألمانية الموعودة لأوكرانيا سيتم تسليمها في الوقت المحدد.

وقال شولتس، في حديث لوكالة "د ب أ" إن ألمانيا تعتزم تزويد كييف براجمات صواريخ وأنظمة مضادة للصواريخ قادرة على "إنقاذ أوديسا أو كييف".

وأشار شولتس ، إلى أنه لن يتم تسليم الأسلحة إلى القوات الأوكرانية قبل اكتمال تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام راجمات الصواريخ، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها ذلك.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن أنه حتى في دورة سريعة للتدريب على استخدام راجمات صواريخ غربية، ستحتاج فصيلة من الجنود الأوكرانيين إلى ما يصل إلى شهر من الوقت.

 

وزارة الدفاع الأمريكية زورق حربي أوكرانيا البنتاجون صواريخ

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