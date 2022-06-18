ولي العهد السعودي يزور مصر غدا ضمن جولة تشمل الأردن وتركيا

أفاد مسؤولون إلى الوكالة الفرنسية، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الإثنين المقبل جولة تشمل مصر والأردن وتركيا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 يونيو، موضحا أنها ستجري في أنقرة.

وتأتي هذه الجولة قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين للسعودية، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد مسؤول سعودي اطلع على التفاصيل لوكالة فرانس برس، أن جولة ولي العهد الأسبوع المقبل "ستبدأ الإثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا".

وأشار إلى أنها ستتضمن "مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات" في مجال الاستثمار والطاقة.

وهو ما أكده دبلوماسي مقيم في الرياض، قائلًا إن الجولة "تتضمن مصر والأردن ... إلا إذا حدث تغيير في اللحظات الأخيرة".

وأشار المسؤول السعودي، إلى جولة أخرى مقررة قريبا "ربما في نهاية يوليو تشمل "اليونان وقبرص والجزائر".