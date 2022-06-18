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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا..صناعة النواب تناقش زيادة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار بحلول عام 2030

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، ثلاث اجتماعات، خلال الاسبوع الجاري بدءاً غدا  الاحد حتي الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة للجنة.

وتناقش اللجنة غدا الاحد ، خلال اجتماعها  المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

فيما تناقش اللجنة يوم الاثنين ثلاث طلبات احاطة ، الاول طلب احاطة مقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة  للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف.

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وأيضا مناقشة  طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية.

كما تناقش لجنة الصناعة يوم الثلاثاء ثلاث طلبات احاطة مقدمة من النائب حسن طارق عمارة، بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات، وعدم وجود حوافز للمصنعين، وسوء إدارة المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد مما أدى إلى زيادة المشكلات بهذه المناطق.

و​طلب الإحاطة الثاني  المقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط التي تعاني من ركود، ما أدى إلى غلق العديد من ورش صناعة الأثاث بالمحافظة.

وأيضا تناقش طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن الدور الرقابي لهيئة سلامة الغذاء وعدم وجود فروع لها على مستوى الجمهورية، وعدم  اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبات الإحاطة قطاع الصناعة الصادرات المصرية الاستثمار الداخلي

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