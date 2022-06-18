جنايات المنيا تحدد أغسطس 2022 للحكم على 18 متهما في أحداث شغب العدوة

حددت محكمة جنايات المنيا دور أغسطس المقبل للنطق بالحكم في قضية إعادة إجراءات محاكمة 18 متهما سبق معاقبتهم بالسجن ما بين المؤبد و3 سنوات، لتورطهم في أحداث حرق وسرقة ونهب، وقتل رقيب بمركز شرطة العدوة في شمال المحافظة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها ، برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أحمد حنفي، وأحمد عبد العزيز، وأمانة سر علي حسن، واستمعت لدفاع المتهمين وقررت حجز القضية للحكم.

محكمة جنايات المنيا، سبق وعاقبت المتهمين بالسجن المشدد ما بين المؤبد و3 سنوات، لتورطهم في أحداث شغب العدوه عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013 حيث شهد مركز العدوة أحداث عنف وتخريب منشآت عامة وحكومية عقب فض اعتصامات أنصار المعزول "مرسي" في منتصف شهر أغسطس من عام 2013 وتم القبض علي عدد من المتهمين وإحالتهم للمحاكم الجنائية.