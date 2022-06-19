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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 19-6-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-6-2022، بعد أن زاد أمس بمتوسط 6 قروش جديدة وذلك علي أساس أسبوعي على مستوي البنوك العاملة بمصر

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه سجل 18.7 جنيها للشراء 18.78 جنيها للبيع.


وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.


وبلغ سعر الدولار نحو 18.69 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق"
وبلغ سعر الدولار نحو 18.71 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر"
ووصل سعر الدولار لـ18.72 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك الأهلي المتحد و كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهلي

أعلي سعر لـ الدولار 


بينما سحل أعلي سعر للدولار امام الجنيه 18.74 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنكا ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي
 

سعر الدولار أمام الجنيه مال واعمال اخبار مصر اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي Finance Real Estate

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