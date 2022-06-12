سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-6-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بعد أن ارتفع أمس أساس أسبوعي بمقدار 5 قروش علي مستوي البنوك المصرية .

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.64 جنيه للشراء و 18.72 جنيه للبيع.



ووصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع في بنوك " HSBCـ المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، بلوم، البركة، العربي الإفريقي الدولي".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.65 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع في بنوك فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، ميد بنك".



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.66 جنيه للشراء و 18.73 جنيه لبيع في بنوك " قطر الوطني الهلي QNB، كريدي أجريكول".



وصل سعر الدولار نحو 18.67 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، الإسكندرية".

أعلي سعر لـ الدولار



وبلغ أعلي سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.68 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.