سعر الدولار في البنوك اليوم 5- 6- 2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأخد الموافق 5-6-2022، بعد أن ارتفع أمس بمقدار 5 قروش جديدة أمس علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

وذكر البنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 18.59 جنيها للشراء و 18.67 جنيها للبيع.



وبلغ أدني سعر لـ الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.58 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي،HSBC، أبوظبي الأول،الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري،العربي الافريقي الدولي، بلوم".



ووصل متوسط سعر الدولار نحو 18.6 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي".

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول و البركة لـ 18.61 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.



أعلى سعر لـ الدولار

بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف ابوظبي الاسلامي مسجلا 18.63 جنيها للشراء و18.68 جنيها لللبيع، يليه في بنوك " CIB، العقاري المصري العربي، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مسجلا 18.62 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع.