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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكى بيقولك .. أسباب بارومة السيارة وكيفية تجنبها

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. اسباب بارومة السيارة وكيفية تجنبها

الميكانيكي بيقولك .. تتعدد النصائح الفنية الخاصة بعالم ميكانيكا السيارات، والتي يترتب عليها الكثير من الحلول لمواجهة كافة المشكلات، مثل اعطال المحرك، وخلل منطقة العفشة، بالاضافة إلى اعطال منظومة التبريد وكهرباء السيارة، إلى جانب مشكلة تتعلق بهيكل السيارة وهي ظهور البارومة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت فقرة الميكانيكي بيقولك، ابرز النصائح لتجنب مشكلات بارومة السيارة واسبابها.

ابرز النصائح لتجنب مشكلات بارومة السيارة

اسباب ظهور بارومة السيارة وكيفية تجنبها ؟ 

 

1 – تظهر مشكلة بارومة السيارة في حالة تعرضها لرطوبة شديدة، وفي الاغلب يحدث ذلك إذا تعرض الهيكل الخارجي او الداخلي لاحد الاحتكاكات، وتبدأ المشكلة عندما يتعرض المعدن للهواء بشكل متشبع.

 

2 – غسيل السيارة بطريقة خاطئة أو استخدام المياة لفترات طويلة، بالاضافة إلى عدم تجفيف الهيكل الخارجي وتنظيفة جيدًا، كما يتسبب ترك السيارة في مناطق مغمورة بالمياه إلى زيادة هذه المشكلة.

ابرز النصائح لتجنب مشكلات بارومة السيارة

3 – يجب أن نقوم باستخدام الغطاء الخاص بالسيارة ويفضل أن يكون مقاوم للمياه، وذلك لتجنب مشكلات مياه الأمطار، إلى جانب حمايتها من اشعة الشمس ايضا ولتجنب مشكلات تغيير اللون وكلح الطلاء الخارجي.

 

4 – تظهر مشكلة البارومة خاصة بالمناطق الساحلية، نسبة إلى الرطوبة الشديدة مع تسرب المياه والأبخرة المالحة، والتي تتسبب في زيادة مشكلات رطوبة المعادن وظهور مشكلة التآكل المعدني بشكل ملحوظ.

ابرز النصائح لتجنب مشكلات بارومة السيارة

5 – من الأفضل أن نقوم باستخدام ملصقات الحماية للحد من هذه المشكلة، مع تنظيف السيارة باستخدام الشمع المخصص، بالاضافة إلى تنظيف السيارة من الداخل بالهواء، مع استخدام مواد تنظيف تحد من مشكلات البارومة.

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