عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الصلح.. إليسا ومروان معا في أغنية جديدة

اليسا
اليسا

بعد قطيعة دامت لـ7سنوات بين النجم مروان خوري والفنانة إليسا، وبعد المحاولات الكثيرة من نجوم الفن والمجتمع في إبرام الصلح بينهم وتصفية المشاكل التي تعكر صفو صداقتهم.

أعلنت الفنانة إليسا عن الصلح التام بينها وبين النجم الكبير مروان خوري، مؤكدة أن هناك العديد من الأعمال الغنائية الرائعة التي تم العمل عليها لتجمعها بخوري.

وقالت إليسا، خلال لقائها الخاص على قناة "عكاظ"، : "أن هناك تعاون يجمعني بمروان خوري قريباً، وكتير سعيدة بالتعاون مع فنان كبير وأخ عزيز مثل مروان خوري، وهي مش أغنية واحدة ددول حوالي أغنيتين أو تلاته، وبوعدكم الأعمال كلها تنال أعجابكم والجمهور جميعاً".

واندلع الخلاف بين  مروان خوري و إليسا في مطلع عام 2014 بعد أن أبلغت إليسا عدم التعاون مع مروان خوري مرة أخرى، وقامت الشركة بعدة أمور مخالفة لحقوق مروان خوري كملحن، وعبّر عنه خوري من خلال سلسلة من التغريدات حينئذ على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، حيث كتب: "الموضوع بيني وبين روتانا. في شي إسمو حق معنوي ومادي للمؤلف والملحن، وأنا ما ممكن إقبل بشروط روتانا. هيدا هو السبب لا أكتر ولا أقل"!

وكانت قبلت النجمة اللبنانية إليسا، مبادرة الصلح التي أطلقتها الإعلامية إسعاد يونس من قبل، مع مروان خوري، خلال استضافتها مروان، ببرنامجها «صاحبة السعادة»، مؤكدةً أن الخلاف بينهما قد انتهى، وما في بينهما سوى الحب والتقدير.

إليسا مروان خوري قطيعة دامت لـ7سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

موضوعات متعلقة

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

خطوبة المطربة العالمية بيري إدواردس على زميل محمد صلاح في ليفربول.. صور

وفاة الإعلامي اللبناني ​كريم الجميل بالسرطان وتشييع جثمانه غدا

انتهاء الموسم الأول من مسرحية الحفيد

نداء شرارة: ما أقبلش أتجوز ملحن أو حد من الوسط الفني| فيديو

غنت برفقة ابنتها.. جينيفر لوبيز تفاجئ الجمهور على المسرح

إليسا تكشف سبب تأجيل ألبومها الصيفي وتفاصيل أغنيتها اللبنانية ..فيديو

شيماء سيف: لم أتشاجر مع أحد وربنا يدي كل واحد على قد نيته

ترشيحاتنا

أحمد عادل: وائل جمعة «لبسني» إنذار بعد ضرب محمد فضل بالكوع|فيديو

محمد عباس: حازم إمام وبركات هما الأجدر باختيار مدرب منتخب مصر الجديد

خالد الغندور: فيريرا اسمه أكبر من جوزيه وموسيماني .. والأهلي الأقرب للقمة

بشير التابعي: الأهلي سيكون متوترًا أكثر من الزمالك .. وهذه توقعاتي للنتيجة

بعد تعرضه لحادث سير.. أحمد مسعود يظهر في مباراة المصري والجونة

يحيى الكومي: أمين عمر ادعى الاعتداء عليه وكل ما يفعله أي كلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ