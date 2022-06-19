بعد الصلح.. إليسا ومروان معا في أغنية جديدة

بعد قطيعة دامت لـ7سنوات بين النجم مروان خوري والفنانة إليسا، وبعد المحاولات الكثيرة من نجوم الفن والمجتمع في إبرام الصلح بينهم وتصفية المشاكل التي تعكر صفو صداقتهم.

أعلنت الفنانة إليسا عن الصلح التام بينها وبين النجم الكبير مروان خوري، مؤكدة أن هناك العديد من الأعمال الغنائية الرائعة التي تم العمل عليها لتجمعها بخوري.

وقالت إليسا، خلال لقائها الخاص على قناة "عكاظ"، : "أن هناك تعاون يجمعني بمروان خوري قريباً، وكتير سعيدة بالتعاون مع فنان كبير وأخ عزيز مثل مروان خوري، وهي مش أغنية واحدة ددول حوالي أغنيتين أو تلاته، وبوعدكم الأعمال كلها تنال أعجابكم والجمهور جميعاً".

واندلع الخلاف بين مروان خوري و إليسا في مطلع عام 2014 بعد أن أبلغت إليسا عدم التعاون مع مروان خوري مرة أخرى، وقامت الشركة بعدة أمور مخالفة لحقوق مروان خوري كملحن، وعبّر عنه خوري من خلال سلسلة من التغريدات حينئذ على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، حيث كتب: "الموضوع بيني وبين روتانا. في شي إسمو حق معنوي ومادي للمؤلف والملحن، وأنا ما ممكن إقبل بشروط روتانا. هيدا هو السبب لا أكتر ولا أقل"!

وكانت قبلت النجمة اللبنانية إليسا، مبادرة الصلح التي أطلقتها الإعلامية إسعاد يونس من قبل، مع مروان خوري، خلال استضافتها مروان، ببرنامجها «صاحبة السعادة»، مؤكدةً أن الخلاف بينهما قد انتهى، وما في بينهما سوى الحب والتقدير.