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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يواصل اليوم الأحد، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، أداء امتحانات نهاية العام الجاري 2021-202، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة التاريخ للقسم الأدبي.

 

متابعة الإمام الأكبر لامتحانات الثانوية الأزهرية

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول ووجَّه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

وتابع الضويني أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح أن اللجان المشكلة سوف تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.

وصرَّح وكيل الأزهر بأن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

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