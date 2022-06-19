مى سليم تخطف الأنظار على البحر بإطلالة صيفية

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها، بصورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت مي سليم بإطلالة صيفية على البحر، ولاقت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم حكاية “اعمل نفسك ميت” بطولتها وكل من، ميدو عادل، وحازم سمير، وحمد مهران، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

وأعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.