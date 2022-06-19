أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 19-6-2022



يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 19-6-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 3 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 3 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 6 جنيه للكيلو كأعلى سعر.

سعر الخضراوات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيه، والألوان بـ7 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 5 جنيه.



وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيه، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيها، والثوم بـ 11 جنيها، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر ورق العنب البناتي إلى 14 جنيها.



أسعار الفاكهة اليوم الأحد

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت إلى 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيها، والتفاح المصري 8 جنيهات للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8.5 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 8.5 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، و البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 4 جنيه.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيها ، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 9 جنيه للكيلو، بينما سجل برقوق هوليو 26 جنيها للكيلو، والمشمش الصحراوي وصل إلى 11 جنيهات للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.