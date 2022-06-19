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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة ميرسك بالشرق الأوسط في ميناء جدة

إنشاء أكبر منطقة
إنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة ميرسك بالشرق الأوسط

أفادت شبكة “العربية” اليوم، الأحد، بإنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة ميرسك بالشرق الأوسط في ميناء جدة.

وقالت “العربية” نقلا عن مراسلها في الرياض، إنه سيتم إنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة ميرسك بالشرق الأوسط في ميناء جدة بقيمة 500 مليون ريال.

وأضافت أن ميناء جدة الإسلامي هو الميناء الرئيس الذي يخدم ويستقبل الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم، ويحتل المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، اكتسب شهرة تاريخية منذ تأسيسه عام 646م، ويعتبر الميناء الأول لصادرات السعودية ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، إذ ترد عبره الآن 75%، من التجارة البحرية والمسافنة الواردة عبر الموانئ السعودية.

وأوضحت أن موقع ميناء جدة الإسلامي يتميز بتمركزه على خطِّ الملاحة العالمية، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث، ليكون الميناء الأوَّل على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافَنة الحاويات والبضائع، حيث يستقبل سنوياً نحو 5 آلاف سفينة.

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