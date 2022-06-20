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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المستطيل والبيضاوي.. ممصمة أزياء تكشف الملابس المناسبة لكل جسم

أشكال الجسم
أشكال الجسم

عادة ما تحتار السيدات والفتيات في اختيار الملابس المناسبة لشكل أجسامهن، سواء في ملابس النهار أو ملابس السهرة عند حضورها لمناسبة معينة، ولكي تحصلي على إطلالة مميزة يجب اختيار ملابس تبرز جمال شكل الجسم، هذا ما تؤكده مصممة الأزياء إيمان الحسيني، فتعرفي من خلال هذا التقرير عن الملابس الملائمة لكل شكل جسم.

 

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الجسم على شكل مستطيل

الجسم مستطيل الشكل أو ما يسمى بشكل الموزة يتميز هذا النوع بأن عرض الكتفين مساوي تماما لعرض الوركين مع صغر الأرداف والثديين وتكون عادة هذا الجسم أشبه بالجسم الطفولي المفتقر للأنوثة وعلى الرغم من ذلك فإن غالباً ما يملك هذا الجسم عارضات الأزياء والرياضيات هذا الجسم يمكن أن يقال عليه الجسم النحيف ويكون تخزين الدهون في الجذع والظهر.

وإذا كنت سيدتي تنتمين إلى هذا النوع فعليك اختيار الفساتين ذات الثنيات لتعطيك حجما اكبر للأرداف واحرصي على اختيار الملابس ذات الطبقات والتناتير الواسعة التي تظهر الخصر بشكل أجمل وتجنبي الملابس المنقوشة والملابس التي تظهرك بمظهر ذكوري الشكل .

الجسم على شكل بيضاوي

من علامات الجمال أن يكون لديك جسم متناسق وخصر محدد الشيء الذي يفتقر له الشكل البيضاوي او ما يسمى بشكل التفاحة حيت تتوزع الزوايا على جميع أنحاء الجسم من أعلى مع صغر الجسم من أسفل.

ولكسب التوازن في جسمك عليك باختيار الملابس ذات اللون الأسود ولكن ليس دائما وتجنبي الملابس ذات الأنسجة الرخوة والخفيفة والجينز والتنانير الضيقة التي تظهر عدم تناسق شكلك واحرصي على اختيار الملابس ذات الألوان الغامقة التي لا تحتوي على نقوش وزخرفة من فوق والمزخرفة من أسفل.
أما لمنحك إطلالة ملونة لا تترددي في اختيار إكسسوارات تكسر اللون الغامق في ملابسك

الجسم شكل الجسم الجسم على شكل مستطيل الجسم على شكل بيضاوي beauty and personal care

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