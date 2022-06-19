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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: 90% من الأبراج الموجودة في العلمين الجديدة مباعة

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس خالد عباس، نائب وزيرالإسكان والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، إنه يتم العمل حالياً في المرحلة الأولى لمدينة العلمين، والتي تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها حوالي 120 ألف فدان، مؤكداً أنه تم الانتهاء من محطات التحلية والتي تبلغ حوالي 150 ألف متر مكعب من المياه، ومحطة محولات الكهرباء.

وأضاف خالد عباس، فى تصريحات له، أن مدينة العلمين مخطط لها أن تكون مدينة سياحية كاملة، لافتاً إلى أنه من المخطط بناء 10 آلاف غرفة فندقية بها، بالإضافة إلى التطوير في مطار العلمين، لتصبح مثل شرم الشيخ والغردقة. 

وأوضح أن هناك أيضاً استثمارات في مجال الإسكان في العلمين، حيث تم بيع 90% من الأبراج الموجودة حاليا، كما تم طرح العديد من الأراضى بمدينة العلمين للاستثمار.

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وأكد أن مدينة العلمين هي أول مدينة مخططة لها على ساحل البحر المتوسط، وهي وجهة بحرية  كبيرة، ومن المخطط أن تصبح مدينة سياحية متكاملة. 
 

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