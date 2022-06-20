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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 300 حصان .. تويوتا كورولا GT موديل 2023 تخطف الانظار من جديد |صور

بقوة 300 حصانا ..
بقوة 300 حصانا .. تويوتا كورولا GT موديل 2023 تخطف الانظار م

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها في عالم السيارات، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة كورولا GT موديل 2023، والتي تتسند إلى الاطلالة الرياضية مع وجود حزمة عالية الأداء من القدرات الفنية القوية.

تويوتا كورولا GT

وظهرت السيارة تويوتا كورولا GT موديل 2023 وهي تستعرض قوتها داخل احد الحلبات وبواسطة احد سائقي السباقات المحترف، وتعتبر تلك السيارة واحدة من ابرز الاصدارات الرياضية ضمن اسطول تويوتا العملاق، حيث تتمتع السيارة بمصابيح أمامية عدوانية مدعوم بشبكة أمامية كبيرة الحجم ومتعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود.

تويوتا كورولا GT

وتضم السيارة تويوتا كورولا GT موديل 2023 جنوط رياضية باللون الاسود اللامع يبلغ قياسها 18 بوصة مع تصميم هندسي انيق، مدعومة بعجلات ميشلان بايلوت SPORT 4، مع نظام مكابح عالي الاداء مكون من أربعة مكابس وأقراص مقاس 14 بوصة، و أقراص اخرى يبلغ قياسها 11.7 بوصة. 

 تويوتا كورولا GT

وتعتمد السيارة تويوتا كورولا GT على منظومة عادم رياضية، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، مع مرايات جانبية سوداء ذات اشارات ضوئية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، بالاضافة إلى مقصورة قيادة عصرية.

الاداء الفني للسيارة تويوتا كورولا GT موديل 2023

 

وزودت السيارة تويوتا كورولا GT بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانا، و 273 رطل/قدم اي مايعادل 370 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الرباعي مع نظام GR-Four المتطور.

تويوتا شركة تويوتا كورولا كورولا GT

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