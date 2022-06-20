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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أبو العينين: زيادة الاستثمارات الحل الأمثل لمشاكل مصر الاقتصادية.. الخارجية: الهدف من مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اعتماد الوثيقة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى

الخارجية: الهدف من مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اعتماد الوثيقة
قال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية توجه إلى لوكسمبورج للمشاركة في الدورة التاسعة من مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
 

نعيش في أمن وأمان..أبو العينين: زيادة الاستثمارات الحل الأمثل لمشاكل مصر الاقتصادية
عرض أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، تقريرا مصورا لـ كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب.
 

ابطال رفع الأثقال: تحقيق الميداليات كان هدفا منذ الصغر
قالت رحمة عبدالرازق بطلة رفع الأثقال أن حصولها على ثلاث ميداليات ذهبية في وزن 76 كيلوجرام في بطولة العالم في المكسيك يعود لحبها لرياضة رفع الأثقال؟
 

الزمالك كان لازم يفوز.. عمرو أديب يتحدى مشجعى الأهلى بهذا الأمر
علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل النادي الأهلي امام نادى الزمالك قائلا: "كان يجب أن يفوز نادى الزمالك اليوم".
 

عمرو أديب: الوقت وقف ومصر سكتت بسبب كرة إمام عاشور في العارضة
وصف الإعلامي عمرو أديب لاعب نادى الزمالك شيكابالا باللاعب العظيم، بعد الهدف الذى أحرزه اليوم أمام النادي الأهلي. 
 

 

عمرو أديب: الأهلي حظه نار العارضة طلعت لفوق عشان كورة أمام عاشور
علق الإعلامي عمرو اديب على تعادل النادي الأهلي امام نادى الزمالك قائلا:" ماشوفتش فى العالم نادى حظه نار زي النادي الأهلي".
 

البطل الخارق: حطمت الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأقوى فك.. فيديو
قال البطل الخارق محمود عبد الحميد الشهير بـ محمود لالا إنه تدرب وعمل علn بناء جسده خلال الأربع سنوات الماضية، متابعا أن الله أعطى له نعمة ليستغلها صح ويضعها في المكان السليم ويظهرها للناس.

لميس الحديدي: صوت الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك يرد الروح
أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مباراة  القمة بين الأهلي والزمالك رقم 124  شهدت تحكماً في الكرة خلال  الشوط الأول من قبل الاهلي مقارنة بالزمالك الذي استحوذ على الكرة بشكل أكبر في الشوط الثاني.

فريق مصرى بأستراليا يخترع آلية يمكنها لإخماد نيران الغابات خلال 5 دقائق
قال مينا حنين أحد الخبراء المصريين في إستراليا إن فريق مصري بالجامعة الوطنية الأسترالية نجح في اختراع آلية للتنبؤ  بإكتشاف حرائق الغابات في وقت قياسي.

ياسمين عز لمنتقدي ياسمين صبري: دي فاتن حمامة الجيل بتاعنا.. فيديو
دافعت الإعلامية ياسمين عز، عن الفنانة ياسمين صبري، بعد تعرضها لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة "دي فاتن حمامة الجيل بتاعنا".

 

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